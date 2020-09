Focaccia con patate e cipolle (Di domenica 6 settembre 2020) Un’idea originale e sicuramente appetitosa è la ricetta per la . La preparazione è facile e abbastanza veloce, bisogna solo avere pazienza per la lievitazione, il risultato però è delizioso. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 400 g di semola di grano duro rimacinata300 g di farina di tipo 0 di grano tenero200 g di patate340 ml di acqua20 g di sale fino20 g di olio extravergine d’oliva8 g di lievito fresco3 cipolleSale fino q.b.Origano q.b.Olio evo q.b.Per iniziare la preparazione della mettete in un pentolino a bollire le patate. Poi sciogliete il lievito in 100 ml di acqua tiepida ed in un contenitore, o nella ciotola dell’impastatrice, aggiungete la semola e la farina 0, la patata e il lievito sciolto. Iniziate ad impastare la ... Leggi su termometropolitico

Ci sono ricette tradizionali ancora poco conosciute eppure buonissime, ricche di storie e di gusto. Come lo smacafam (significa ‘schiaccia la fame’), una focaccia salata trentina a base di salsiccia e ...

Polizia, consegnate 25 Volvo V60 ad Autovie Venete

In agosto sono state consegnate venticinque Volvo V60 Station Wagon in speciale allestimento Polizia richieste da Autovie Venete S.p.A. e destinate alle pattuglie impegnate a garantire la sicurezza su ...

