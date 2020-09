F2, GP Italia 2020: Ticktum si prende la sprint race e Ilott il comando del Mondiale (Di domenica 6 settembre 2020) La sprint race di Formula 2, appuntamento del Gran Premio d’Italia, si conclude con la vittoria di Ticktum, seguito da Callum Ilott, che dopo la gara di ieri è riuscito a disputare un’ottima performance, mentre Lundgaard termina in terza posizione. Ottima anche la gara di Mick Schumacher che dopo aver sigillato la vittoria nella Feature race di ieri (14 anni dopo il successo di suo padre a Monza) finisce ai piedi del podio: un bilancio nettamente positivo per il tedesco in questo weekend. Non si può dire lo stesso di Robert Shwartzman che è rimasto a bocca asciutta sia nella gara di ieri che nella sprint race di questa mattina. Il giovane pilota russo si accontenta di un nono e un sesto posto, risultati non proprio ... Leggi su sportface

caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - miuni65 : RT @Open_gol: «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva il duce».… - sportface2016 : #F2, #ItalianGP: #Ticktum si prende la sprint race e #Ilott il comando del Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 2020 Miss Italia 2020, selezione lombarda al Golf Club Franciacorta IL GIORNO F1, GP Monza 2020: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio diretta in chiaro

Tutto è pronto per il Gran Premio d’Italia 2020 di Formula Uno, ottavo appuntamento della stagione. Si correrà sullo storico tracciato di Monza, dove si sono scritte pagine epiche dell’epopea della ma ...

La ripresa lenta/ La ricerca del consenso, una disgrazia per il Paese

Per lunga tradizione, il primo articolo del mese di settembre viene dedicato alle riflessioni e alle previsioni sull’andamento dell’economia dopo le ferie estive. Di solito ci si fonda su dati e compo ...

Tutto è pronto per il Gran Premio d’Italia 2020 di Formula Uno, ottavo appuntamento della stagione. Si correrà sullo storico tracciato di Monza, dove si sono scritte pagine epiche dell’epopea della ma ...Per lunga tradizione, il primo articolo del mese di settembre viene dedicato alle riflessioni e alle previsioni sull’andamento dell’economia dopo le ferie estive. Di solito ci si fonda su dati e compo ...