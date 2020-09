Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries morta nel 2018 (Di domenica 6 settembre 2020) Il 6 settembre 1971 nasceva in Irlanda Dolores O’Riordan. voce dei Cranberries, gruppo che ha avuto grande successo negli anni ’90, è morta nel 2018. Dolores O’Riordan era nata a Ballybricken, nella Contea di Limerick, in Irlanda il 6 settembre 1971. Ultima di sette fratelli, ha avuto una educazione cattolica. Il gruppo dei Cranberries Ancora molto giovane, nel 1990 entra a far parte del gruppo musicale “The Cranberry Saw Us” in sostituzione di Niall Quinn. La formazione cambierà poi nome in “The Cranberries“. Il successo Dolores partecipa alla realizzazione di quattro album dei Cranberries, “Uncertain EP” (1991), “Everybody ... Leggi su newsmondo

