Dipendente “Sert” positivo al Covid, chiusa struttura sanitaria nel Napoletano (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – positivo al coronavirus un Dipendente del Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T) di Torre Annunziata. A darne comunicazione è stata la dott.ssa Scafato, responsabile Uopc dell’Asl Napoli 3 Sud. ”La struttura sanitaria di via delle Vigne – si legge in una nota – e’ stata momentaneamente chiusa e verrà riaperta al termine dell’intervento di sanificazione”. ”La persona risultata positiva – sottolinea ancora l’ufficio stampa del primo cittadino di Torre Annunziata – che non e’ residente nella città oplontina, e’ stata immediatamente sottoposta al regime di quarantena, cosi’ come i suoi contatti più ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Torre Annunziata, dipendente Sert positivo al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendente “Sert”