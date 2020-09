Covid e conti in crisi, “tesoretto” da 167 milioni di euro per salvare i Comuni (Di domenica 6 settembre 2020) Vinai: «I fondi compenseranno maggiori spese e tasse ridotte». Gli aiuti potranno diventare anche agevolazioni per scuola e bus Leggi su ilsecoloxix

amnestyitalia : Da molti mesi ormai facciamo i conti con la pandemia, ma gli operatori sanitari continuano a morire numerosissimi.… - g_l_s_1 : A volte un nonno è morto (65 anni sano) a casa, quindi senza tampone e senza risultare morto per Covid. Magari poi… - RicBattaglia : @fdragoni Ma ora anche due ex economisti della Fed come Simon Potter e Julia Coronado in un articolo arrivano propo… - sardanews : Covid, gli esperti sardi: 'Sbagliati in eccesso i conti dei morti' - VinsVerde : @alberto_bottini @intuslegens Giusto 8000 in Italia, ma 300 mila nel mondo circa. In ogni caso due conti alla mano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid conti Covid, gli esperti sardi: "Sbagliati in eccesso i conti dei morti" La Nuova Sardegna Slitta la campanella per i bimbi del nido

La data del 14 settembre è segnata in rosso sui calendari di tutte le famiglie con figli in età scolare. Ma non per quelle che iscrivono per la prima volta un bambino in uno degli asili nido comunali.

L'India secondo Paese al mondo per contagi da Covid-19

L'India supera il Brasile e diventa il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, con più casi di contagio da coronavirus al mondo. Lo confermano i dati dell'università statunitense Johns Hopkins. I casi uf ...

La data del 14 settembre è segnata in rosso sui calendari di tutte le famiglie con figli in età scolare. Ma non per quelle che iscrivono per la prima volta un bambino in uno degli asili nido comunali.L'India supera il Brasile e diventa il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, con più casi di contagio da coronavirus al mondo. Lo confermano i dati dell'università statunitense Johns Hopkins. I casi uf ...