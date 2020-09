Conte in diretta da Trieste- 6 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene alla cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste. Ecco il video della diretta del suo discorso Leggi su udine20

BassaniSissy : RT @UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del… - PAK7788 : @MoriMrc Anche conte è solo una pedina, sopra di lui ci sono mani molto più potenti, il disegno è ben più ampio. Co… - il_piccolo : #ESOF2020, siamo alla cerimonia di conclusione: la diretta su @il_piccolo - UniTwitTS : RT @UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del… - abollis : RT @UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte diretta

TRIESTE Sarà il primo ministro Giuseppe Conte a chiudere Esof 2020 nel pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, a Trieste. Il presidente del Consiglio parteciperà alla cerimonia finale dell’EuroScien ...Dal sostegno a un ipotetico bis per Mattarella al Colle a un’altrettanto sentita stima per Mario Draghi - con annesso invito a non tirarlo interessatamente per la giacchetta - passando per un accenno ...