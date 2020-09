“Come è morta”. Neonata trovata morta nell’aiuola: gli inquirenti ne sono certi (Di domenica 6 settembre 2020) La ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti – se confermata – è da far tremare i polsi: la Neonata che ieri sera è stata trovata senza vita in un’aiuola a Roccapiemonte (Salerno), dopo il parto, sarebbe stata lanciata dal balcone al secondo piano dell’appartamento nel quale era venuta alla luce. Un «serio sospetto», riferiscono fonti investigative, suffragato dagli elementi raccolti nelle ore immediatamente successive al ritrovamento. Indizi che la scorsa notte hanno portato all’esecuzione di un fermo d’indiziato di delitto nei confronti dei genitori. In attesa dell’autopsia che darà risposte certe su quanto accaduto, il padre, 47enne, si trova in carcere a Salerno; la madre, 42enne, è piantonata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove ... Leggi su caffeinamagazine

