Birmingham, un morto e 7 feriti: nessuna ipotesi terrorismo (Di domenica 6 settembre 2020) Nella notte tra Sabato 5 e Domenica 6 Settembre alcune persone sono state accoltellate nel centro di Birmingham nei pressi del celebre quartiere Gay Village. Secondo le prime indiscrezioni che stanno trapelando dai media anglosassoni, ci sarebbero almeno sette feriti e un morto. Purtroppo non si hanno molti dettagli sulla dinamica dei fatti, addirittura il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha pubblicamente annunciato di non sapere assolutamente niente dell’accaduto. Il tweet della polizia La polizia della West Midlands verso le ore 00:30 di oggi ha scritto sul Twitter: « possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham». La polizia ha ricostruito la dinamica dei fatti sulla nota piattaforma ... Leggi su quotidianpost

