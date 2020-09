Ascolti TV | Sabato 5 settembre 2020. I Seat Music Awards chiudono al 19.9%, La Scuola più bella del mondo 8.4% (Di domenica 6 settembre 2020) Vanessa Incontrada e Carlo Conti Nella serata di ieri, Sabato 5 settembre 2020, su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato 2.881.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del mondo ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 Il Crudele volto dell’Inganno è stato seguito da 1.169.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 l’amichevole Milan-Monza ha intrattenuto 1.258.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Hostiles ha raccolto davanti al video 543.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Pearl Harbor ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 3.5%. ... Leggi su davidemaggio

