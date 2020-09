Aereo civile interrompe i contatti radio, subito intercettato dagli Eurofighter (Di domenica 6 settembre 2020) Alle 13 circa di oggi due caccia F-2000 Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio Aereo nazionale, sono decollati per ... Leggi su lanazione

corsi_gabriele : Serviva una pandemia mondiale per farci scendere in maniera civile da un aereo. - paolettamon : RT @corsi_gabriele: Serviva una pandemia mondiale per farci scendere in maniera civile da un aereo. - Terronapurebona : RT @corsi_gabriele: Serviva una pandemia mondiale per farci scendere in maniera civile da un aereo. - LuTerronPower : RT @corsi_gabriele: Serviva una pandemia mondiale per farci scendere in maniera civile da un aereo. - _simo_terra_ : RT @corsi_gabriele: Serviva una pandemia mondiale per farci scendere in maniera civile da un aereo. -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo civile Aereo civile interrompe i contatti radio, subito intercettato dagli Eurofighter LA NAZIONE Difesa: Aeronautica, "scramble" di due Eurofighter per intercettare velivolo civile dopo l'interruzione delle comunicazioni

Roma , 06 set 16:57 - (Agenzia Nova) - Nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, alle 13:00 circa, due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa del ...

Comunicazioni interrotte per il velivolo sulla tratta Mosca-Olbia, i caccia dell'Aeronautica in azione

È scattato l'allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale oggi intorno alle 13. Due caccia dell'Aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare e fare le verifiche del caso su un ve ...

Roma , 06 set 16:57 - (Agenzia Nova) - Nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, alle 13:00 circa, due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa del ...È scattato l'allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale oggi intorno alle 13. Due caccia dell'Aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare e fare le verifiche del caso su un ve ...