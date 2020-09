A Cernobbio di buono c'è solo il rimbalzino (Di domenica 6 settembre 2020) Sono le due passate, il ministro dell’Economia apre l’ultimo intervento del Forum Ambrosetti con l’unica piccola (ma per fortuna buona) notizia che il Governo consegna a questa edizione della kermesse di Cernobbio: il Pil del terzo trimestre sarà migliore delle stime, il che significa che l’economia italiana è andata un po’ meglio a luglio, agosto e settembre. Il tutto ovviamente non fa fare salti di gioia, perché comunque a fine anno l’indicatore sarà negativo, ma almeno non si chiuderà con una Caporetto a doppia cifra. Chi al Tesoro sta lavorando all’aggiornamento del Def è fiducioso che tendenzialmente ci si fermerà a un -8,5 o -9 per cento. Un piccolo segnale incoraggiante, visto che l previsioni delle istituzioni nazionali e ... Leggi su huffingtonpost

Sono le due passate, il ministro dell’Economia apre l’ultimo intervento del Forum Ambrosetti con l’unica piccola (ma per fortuna buona) notizia che il Governo consegna a questa edizione della kermesse ...

Digitale, rete unica e cloud italiano: il sogno dello «Stato innovatore» dietro i progetti del Governo

Se c’è stato un progetto tra i progetti che la politica ha offerto a Cernobbio come fiore all’occhiello per invitare a guardare al futuro con più ottimismo, non c’è dubbio su quale sia stato: la rete ...

