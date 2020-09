28enne trovato agonizzante sulla Pontina: Erik D’Arienzo muore in ospedale (Di domenica 6 settembre 2020) Era stato trovato in fin di vita e con la testa piena di lividi Erik D’Arienzo, il giovane di 28 anni soccorso sul ciglio della via Pontina, tra Sabaudia e Latina, nella notte di domenica scorsa. Troppi gravi le ferite riportate: il 28enne non ce l’ha fatta, è deceduto in ospedale dopo una settimana. I Carabinieri di Latina stanno indagando per capire cosa sia realmente accaduto. Per ora come versione ufficiale la morte del giovane sarebbe da collegare ad un incidente con il motorino, una caduta fatale. Ma non si escluderebbe l’ipotesi di un feroce pestaggio. 28enne trovato agonizzante sulla Pontina: Erik D’Arienzo muore in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

