Zangrillo: «Basta bugie. Gli italiani devono sapere la verità». E parla di virus, contagi e Berlusconi (video) (Di sabato 5 settembre 2020) Zangrillo sbotta in tv: e chiarisce su virus, contagi e Silvio Berlusconi, posizioni e dichiarazioni. «Basta bugie. Gli italiani devono sapere la verità». E così, di domanda in domanda. Di provocazione in provocazione, spiega quanto da lui fin qui sostenuto. E chiarendo, rispedisce al mittente insulti e accuse piovute in questi mesi da ogni dove… Alberto Zangrillo, insomma, preso di mira negli ultimi giorni come neanche in piena emergenza sanitaria durante il lockdown, prova a chiarire punto di vista e dichiarazioni. Così, ospite di Telese e Parenzo, in collegamento con lo studio di In Onda, mette i puntini sulle i. E rispedisce al mittente accuse e recriminazioni dettate dalla ... Leggi su secoloditalia

