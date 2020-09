Vite Al Limite: la storia di Megan, che a 5 anni pesava già 100 chili (Di sabato 5 settembre 2020) Una storia sicuramente molto particolare quella di Megan, che conosceremo più da vicino questa sera grazie alla sua partecipazione al celebre programma Vite Al Limite, in prima serata su Real Time. Per Megan, infatti, la vita è sempre stata piuttosto complicata. Dopo aver raggiunto il peso di 100 chili a soli 5 anni d'età, Megan a 24 anni appena compiuti ha deciso di rivolgersi alla clinica per obesi di Houston, e alle sapienti cure del Dottor Nowzaradan, di modo da poter riprendere la propria vita in mano una volta per tutte.Arrivata a pesare quasi 300 chili, ha raccontato infatti di non riuscire più a prendersi cura di se stessa e da molto tempo ormai. Il suo peso la costringe a letto, ... Leggi su blogo

