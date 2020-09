Una notte a Venezia con il cast del film «Padrenostro» e Vision Distribution (Di sabato 5 settembre 2020) Durante la terza serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia, gli occhi di fan, fotografi e addetti ai lavori erano tutti per lui: Pierfrancesco Favino, in Laguna per presentare Padrenostro, in concorso alla kermesse veneziana. Dopo il red carpet, solcato al fianco della figlia Lea, 8 anni, anche lei nel cast del film, Favino ha fatto il suo ingresso, attesissimo, nella splendida cornice della Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, dove è andato in scena la cena di gala organizzata da Vision Distribution, che porta il film nelle sale il 24 settembre. Leggi su vanityfair

RedRonnie : Da mezzanotte faró diretta Let’s Spend Saturday Night Together (passiamo insieme il sabato notte). Ecco come l’ho a… - fattoquotidiano : I DUE MATTEO DI NUOVO INSIEME Stavolta per lo stadio di Firenze. Dopo una notte di trattative e una seduta fiume in… - SkyArte : #PhilippeDaverio è stata una delle voci più amate e coinvolgenti dell'arte italiana. Autore eclettico e dallo stile… - loriscosimo : RT @Luca_15_5: Fulvia 1 mese e 15 giorni e 2 ore per recuperarla alle 2 di notte L'amica Fulvia si infilava in tutti i motori delle auto… - adrifcms : RT @artemisscms: ragazzi domenica sera lo faccio giuro solo se mi cagate rt recupero spam fav scrivo citate/risp vi presto fried per una… -