Temptation Island 8 rinviato, Raffaella Mennoia chiede ai fan di aspettare (Di sabato 5 settembre 2020) È ormai notizia certa che la prima puntata di Temptation Island 8, che sarebbe dovuta andare in onda il 9 settembre, è slittata a data da destinarsi. Una notizia che ha lasciato di sasso i telespettatori, impazienti di assistere alle avventure delle sei coppie del docu reality di Canale 5. Parla Raffaella Mennoia All’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, è successo un fatto che stravolto i piani della produzione: una delle coppie è scoppiata prima del tempo. Sembra che una delle fidanzate abbia scoperto il tradimento del ragazzo, avvenuto prima dell’arrivo in Sardegna, e questo ha portato ad un ritiro anticipato dei due sfortunati concorrenti. Per ora non sappiamo i dettagli del misfatto né tantomeno quale delle coppie ha dovuto abbandonare ... Leggi su tutto.tv

