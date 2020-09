'Suarez è d'accordo con la Juve': parola del biografo di Messi (Di sabato 5 settembre 2020) Messi resta al Barcellona , ora che ne sarà di Suarez ? Leo ha ufficializzato che non abbandonerà la squadra di una vita, anche per non aprire una enorme disputa legale, e l'interrogativo adesso ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Juve-#Suarez, non c'è preoccupazione per il passaporto. Resta il nodo della risoluzione con il #Barcellona - marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - Profilo3Marco : RT @tuttosport: Tra #Suarez e la #Juve ora c'è anche #Messi - romanewseu : #Juventus: #Suarez diventa la prima scelta, ma #Dzeko resta nel mirino #ASRoma #Romanewseu -