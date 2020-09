Soluzioni Cruciverba del 05/09/20. Tutte le definizioni (Di sabato 5 settembre 2020) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 05/09/20: Cosi era detto chi allo scoppio della grande guerra era contrario 14 lettere: Panciafichista Denominato in tal modo 10 lettere: Cosiddetto Far venire il latte alle ginocchia 8 lettere: Annoiare Frivola piena di se 8 lettere: Vanitosa I lidi che ci sono piu cari 5 lettere: Patri Il più vasto lago europeo 6 lettere: Ladoga Il romanzo con ursus e licia 9 lettere: Quo vadis Importante citta tra san ... Leggi su pianetadonne.blog

Nemmeno il Covid-19 ha fermato rebus e cruciverba musicali. Da domenica, infatti, sono tornati in bella mostra nelle vetrine sangiulianesi i rebus di Enigmando, la caratteristica manifestazione giunta ...

