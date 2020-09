Silvio Berlusconi, il fratello Paolo: “In Sardegna o in Francia? Non si può sapere dove ha preso il virus” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sono sollevato dalla parole di Zangrillo, siamo tutti fiduciosi”. Così ha detto Paolo Berlusconi, il fratello dell’ex premier Silvio, dopo il bollettino medico di Alberto Zangrillo sullo stato di salute del leader di Forza Italia che, dopo esser risultato positivo al Covid-19, è stato ricoverato venerdì notte al San Raffaele di Milano. E aggiunge: “Non si può sapere dove Silvio abbia preso il virus. Non ci sono colpe, ma casualità, è inutile cercare colpe”. In questi giorni, infatti, è scoppiata la polemica sull’untore di Silvio: c’è chi dice che si sia contagiato in Sardegna dopo aver avuto contatti con i figli Barbara e ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - Niko_VI : RT @matteosalvinimi: Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al lup… - Alexct9 : RT @Gianmar26145917: #Berlusconi ricoverato, gli insulti di #DeBenedetti: 'Nocivo per il Paese, un grande imbroglione!' Lungi da me difende… -