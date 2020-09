Scuola, Tarro: Può tranquillamente iniziare. Gli asintomatici? Non sono untori (Di sabato 5 settembre 2020) “La Scuola? “Puo’ benissimo iniziare”. A parlare e il virologo Giulio Tarro, in merito al prospettato slittamento dell’avvio dell’anno scolastico in Campania. “I ragazzi prima di 12 anni non devono portare la mascherina, come dice l’OMS – ha affermato – noi siamo legati a entita’ della salute che sono sovranazionali, non facciamo politica della salute”. “Se tutto fosse gia’ pronto – ha concluso – e’ chiaro che potrebbe cominciare anche 14, poi se mancano banchi e docenti e’ un altro discorso”. “sono aumentati per lo piu’ gli asintomatici che, come dice l’Oms, dopo tre giorni, salvo complicazioni, non vanno considerati untori”, ha ... Leggi su ildenaro

Sono negazionista

. Nego gran parte delle “emergenze” italiane. In Italia è tutta un’emergenza. E la particolarità dell’emergenza italiana è la sua eternità. Il rimedio emergenziale al pericolo emergente sopravvive all ...

