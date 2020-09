Sanremo 2021 cancellato? Amadeus categorico: “Se non potrà essere un’edizione normale non lo faremo” (Di sabato 5 settembre 2020) Non c’è alcun piano B per Sanremo 2021, nessuna alternativa alla realizzazione del Festival così come lo abbiamo visto per 70 anni: non ci sarà un’edizione senza orchestra o in assenza di pubblico, come avviene per altri programmi Rai e Mediaset per evitare assembramenti, né saranno previsti format diversi a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo ha ribadito il conduttore e direttore artistico Amadeus, ospite a Dogliani del Festival della Tv e dei Nuovi Media, durante un’incontro in cui ha ripercorso l’esperienza del debutto all’Ariston e gli auspici per l’edizione 71 – o 70+1, come ama definirla – prevista dal 2 al 6 marzo. La scelta delle date di Sanremo 2021, posticipate rispetto al tradizionale appuntamento di ... Leggi su optimagazine

rumorementale : RT @itsmwengo: Sanremo 2021 a rischio se non ci saranno le opportune condizioni - muydeprimidaa : viviamo tutti in funzione di sanremo 2021 @ AMADEUS NON FARE SCHERZI - Licia_m_93 : Ama non fare scherzi! Sanremo è stata l’unica gioia del 2020 e abbiamo bisogno di tale gioia pure nel 2021! - itsaalexiss : @ covid, non ci hai tolto Sanremo 2020 e non ci toglierai Sanremo 2021 - goodvjbess : NONO IO SENZA SANREMO IL 2021 NON LO SUPERO VE LO DICO NON SCHERZIAMO -