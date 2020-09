Pesaro, anziano entra dal verso opposto nell’area di servizio: due morti (Di sabato 5 settembre 2020) A Pesaro un’automobile ha sbagliato l’ingresso nell’area di servizio in autostrada, entrando contromano, e si è schiantata. In tarda mattinata quest’oggi c’è stato un tragico schianto sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del Comune di Pesaro. Due anziani sono entrati all’area di servizio “Foglia est“, nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione Bologna, nella direzione della … L'articolo Pesaro, anziano entra dal verso opposto nell’area di servizio: due morti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

