Milan, Pioli: «Ci serviva giocare con il Monza. Brahim Diaz? Serve tempo» (Di sabato 5 settembre 2020) Stefano Pioli ha parlato al termine della gara vinta dal Milan contro il Monza questa sera a San Siro. Ecco le sue parole Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine dell’amichevole contro il Monza. PRESTAZIONE – «Test importante e difficile ma è quello che volevamo perché tra poco avremo una partita da dentro o fuori e volevamo giocarcela in questo modo. Fortunatamente i giocatori hanno messo minuti sulle gambe senza infortunarsi. Non dobbiamo sottovalutare la trasferta in Irlanda anche perché ci sono giocatori che ancora devono recuperare dagli infortuni della passata stagione, riusciremo ad allenarci a ranghi completi mi auguro dal 10. Lo Shamrock gioca da molto più ... Leggi su calcionews24

