Milan, Brahim Diaz: “Impressioni positive, mi adatterò facilmente” (Di sabato 5 settembre 2020) “Le mie impressioni da calciatore del Milan sono molto positive“. Esordisce così Brahim Diaz, neoacquisto del club rossonero, in un’intervista rilasciata sul canale ufficiale del Milan. “Si vede chiaramente che tipo di società è il Milan. Giocare qui, per questo club con una grandissima storia, è un privilegio. Per me è un onore essere qui” ha aggiunto lo spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid. “Ancora non ho avuto l’opportunità di parlare con Theo Hernandez. Ma sicuramente, non appena arriverò in squadra e al primo allenamento, immagino che mi accoglierà bene perché è stato a Madrid, sa cosa significa e ora sono anch’io in Italia” ha concluso ... Leggi su sportface

