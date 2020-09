Meghan Markle e Harry costretti a pagare tutte le spese dopo l’accordo milionario (Di sabato 5 settembre 2020) Ancora nubi all’orizzonte per Meghan Markle e Harry che, dopo il recente accordo milionario siglato con Netflix, si trova (ancora) ad affrontare il nodo del rimborso dei lavori di ristrutturazione di Frogmore Cottage. A detta dell’ex parlamentare e ministro Norman Baker, il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice dovrebbero ripagare tutto in un’unica soluzione con i soldi che arriveranno loro dal colosso dello streaming invece che aspettare 11 anni per rimborsare la ragguardevole somma – denaro pubblico – spesa per ristrutturare la residenza di Windsor dove hanno vissuto per pochissimo tempo. Rilasciando dichiarazioni al tabloid The Sun, Baker ha sottolineato che, secondo il suo punto di vista, l’importo fissato da ... Leggi su dilei

