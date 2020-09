Macron gli nega l’eutanasia. Malato terminale decide di trasmettere la sua morte sui social (Di sabato 5 settembre 2020) Un Malato terminale trasmetterà in streaming la propria morte per protesta dopo che la sua richiesta di eutanasia è stata respinta. Il francese Alain Cocq ha deciso di trasmettere in diretta Facebook il suo trapasso, che dovrebbe avvenire la prossima settimana. All’uomo è stato negato il diritto di porre fine alla sua vita, ed è … L'articolo Macron gli nega l’eutanasia. Malato terminale decide di trasmettere la sua morte sui social NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Lazzaro1969 : RT @Lazzaro1969: È incredibile che in un mondo social, telecamere e smartphone che riprendono h24, giornalisti ovunque, nessuno abbia pubbl… - Burlamacco62 : RT @Lazzaro1969: È incredibile che in un mondo social, telecamere e smartphone che riprendono h24, giornalisti ovunque, nessuno abbia pubbl… - Lazzaro1969 : È incredibile che in un mondo social, telecamere e smartphone che riprendono h24, giornalisti ovunque, nessuno abbi… - norupies : Siamo al ridicolo: Libia sequestra pescherecci italiani. La Thatcher gli avrebbe già mandato la Royal Navy e Trump… - DomenicoAiello_ : RT @ilfoglio_it: I valori irrinunciabili, gli immigrati che hanno reso grande la Francia, il diritto di esprimere ogni opinione e un monito… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron gli Macron gli nega l’eutanasia. Malato terminale decide di trasmettere la sua morte sui social NewNotizie Iniziato il processo per l’attacco a Charlie Hebdo. Gli accusati

Sono passati cinque anni, ma la ferita in Francia è ancora aperta. Tanto che il direttore di Charlie Hebdo ha deciso di sfidare la paura e ha ripubblicato la vignetta satirica su Maometto, contro cui ...

Francia. Malato, vuole morire in diretta sul Web e scrive al presidente Macron

Da mesi, anche la Francia esalta gli sforzi di chi si batte negli ospedali per salvare vite contro il coronavirus. Ma ieri, in modo imprevisto, ha fatto irruzione nel dibattito il caso molto mediatizz ...

Sono passati cinque anni, ma la ferita in Francia è ancora aperta. Tanto che il direttore di Charlie Hebdo ha deciso di sfidare la paura e ha ripubblicato la vignetta satirica su Maometto, contro cui ...Da mesi, anche la Francia esalta gli sforzi di chi si batte negli ospedali per salvare vite contro il coronavirus. Ma ieri, in modo imprevisto, ha fatto irruzione nel dibattito il caso molto mediatizz ...