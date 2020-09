Lionel Messi resta a Barcellona (Di sabato 5 settembre 2020) . Dopo settimane di voci, ipotesi, trattative segrete per strappare il fuoriclasse a suon di milioni, la telenovela dell'estate è arrivata a una conclusione. Tutto come prima, la maglia numero 10 del Barça rimane sulle spalle dell'argentino. Non perché lo voglia, ma perché non può fare diversamente, ostaggio di un contratto che lo imprigiona. La notizia l'ha data lo stesso Messi in un'intervista a Goal España, facendo il punto della situazione e spiegando le sue ragioni dopo settimane di silenzio. Un mutismo preoccupante per i tifosi blaugrana, cui faceva da contraltare l'entusiasmo crescente di quelli di Manchester City, Inter e Paris Saint Germain, le squadre che sembravano aver avviato seriamente una trattativa. L'intervista integrale di Lionel Messi a Goal España «Resto, ... Leggi su gqitalia

