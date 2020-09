Legionella, torna la paura in Lombardia. I 2 precedenti del 2018 (Di sabato 5 settembre 2020) Agi - In Lombardia torna l'incubo Legionella. Il focolaio scoppiato a Busto Arsizio (Varese), dove al momento si contano 16 casi, fa tornare alla mente i due precedenti del 2018. A luglio di quell'anno, infatti, scoppia un primo focolaio a Bresso, un comune alle porte di Milano. Il batterio infetta 52 persone, provocando la morte di 5. Ma non è nulla rispetto a quello che accade un mese dopo nella pianura Bresciana. Un focolaio di polmonite batterica, sovrapposto alla Legionella, colpisce 9 comuni e si estende anche all'alto Mantovano. Alla fine saranno circa 750 i casi diagnosticati, una media di 16 al giorno tra il 25 agosto e il 10 ottobre 2018, con almeno 7 morti. Il report dell'Istituto superiore della sanità ... Leggi su agi

qn_giorno : #Varese, legionella, focolaio a Busto Arsizio: torna la paura in #Lombardia - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: NON BASTAVA IL COVID, ORA TORNA ANCHE L’EMERGENZA LEGIONELLA: UN E 16 CASI A BUSTO ARSIZIO - CPapasergio : NON BASTAVA IL #COVID, ORA TORNA ANCHE L’EMERGENZA LEGIONELLA: UN E 16 CASI A BUSTO ARSIZIO - dargento24 : RT @_DAGOSPIA_: NON BASTAVA IL COVID, ORA TORNA ANCHE L’EMERGENZA LEGIONELLA: UN E 16 CASI A BUSTO ARSIZIO - massimo0123456 : RT @_DAGOSPIA_: NON BASTAVA IL COVID, ORA TORNA ANCHE L’EMERGENZA LEGIONELLA: UN E 16 CASI A BUSTO ARSIZIO -

Ultime Notizie dalla rete : Legionella torna Legionella, torna la paura in Lombardia. I 2 precedenti del 2018 AGI - Agenzia Giornalistica Italia Legionella, 16 casi e un morto a Busto Arsizio. L’assessore Gallera: “Controlli già avviati”

Prelievi negli impianti idrici delle abitazioni e nelle condutture dell’acquedotto. Il sindaco: «Non si sa nulla di certo, stiamo facendo le verifiche» MILANO. Un uomo è morto e sedici casi sono stati ...

legionella busto arsizio

MILANO. Un uomo è morto e sedici casi sono stati accertati a Busto Arsizio, città di oltre 80 mila abitanti in provincia di Varese. Torna l'incubo della legionella in Lombardia. La ... [ Continua a le ...

Prelievi negli impianti idrici delle abitazioni e nelle condutture dell’acquedotto. Il sindaco: «Non si sa nulla di certo, stiamo facendo le verifiche» MILANO. Un uomo è morto e sedici casi sono stati ...MILANO. Un uomo è morto e sedici casi sono stati accertati a Busto Arsizio, città di oltre 80 mila abitanti in provincia di Varese. Torna l'incubo della legionella in Lombardia. La ... [ Continua a le ...