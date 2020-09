Leeds su Rafinha: la richiesta del Barcellona per l’ex Inter (Di sabato 5 settembre 2020) Il Leeds segue Rafinha del Barcellona: il centrocampista blaugrana è in uscita, costa 16 milioni di euro Il Leeds pensa in grande per il ritorno in Premier League. Nel mirino del club inglese c’è Rafinha, centrocampista in uscita dal Barcellona. Come riportato da Sport, i blaugrana hanno chiesto circa 16 milioni di euro. Il Leeds riflette se piazzare il colpo o virare su altri obiettivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E' meno famoso del fratello Thiago, appetito dalle big d'Inghilterra, ma anche Rafinha Alcantara ha stuzzicato il palato di una delle prossime partecipanti alla Premier League. Marcelo Bielsa, secondo ...

