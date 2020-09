Le statue di palazzo M nel degrado, il comitato: 'Non c'è traccia dei nostri contributi' (Di sabato 5 settembre 2020) Non c'è traccia dei versamenti effettuati dal nostro comitato e dai privati, né sul sito artbonus.go.it del ministero dei Beni culturali né sul Bilancio 2020, con specifico capitolo di spesa. Nulla ... Leggi su latinatoday

"Restaurate le sculture di Palazzo M". Il Comitato Salviamo le Statue di Latina scrive al sindaco

LATINA – Torna a chiedere di avviare il restauro delle sculture “Madre con cesta” e “Madre con prole”, opere realizzate dallo scultore Ulderico Conti nel 1938 che si trovano nei giardini di palazzo “M ...

Un colpo ai Franco: palazzo de Meirás è dello Stato

La giustizia bussa alla porta degli eredi di Francisco Franco ottanta anni dopo. Ieri la giudice Marta Canales ha deciso che i Franco devono restituire allo stato il Pazo (palazzo) de Meirás, in Galiz ...

