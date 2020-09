KGB bielorussa intercetta il false flag sull’avvelenamento di Navalny (Di sabato 5 settembre 2020) Il canale televisivo statale bielorusso ONT ha rilasciato venerdì una registrazione di una telefonata sull’incidente con il blogger russo dell’opposizione Alexei Navalny, intercettata dalla KGB bielorussa. Quando il funzionario polacco ha chiesto se Navalny era davvero avvelenato, l’interlocutore da Berlino ha risposto che non importa, dato che tutti i metodi sono buoni da usare in … Leggi su periodicodaily

