Giuseppe Conte, che gaffe: non sa quanti sono i morti per Covid in Italia (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Incredibile gaffe del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Nel corso di un intervento in merito alla situazione epidemiologica in Italia, Conte ha parlato di oltre 273.000 contagiati e, erroneamente, di 135.000 decessi. Il nostro Paese è stato uno dei primi ad essere colpito così duramente dal Coronavirus, ma il numero di morti ha superato quota 35.000 decessi, non 135.000 come detto dal Presidente del Consiglio. In alto il VIDEO delle parole di Giuseppe Conte. Leggi su sportface

