Gerry Scotti, vacanze romantiche con la compagna Gabriella Perino (Di sabato 5 settembre 2020) Gerry Scotti è molto riservato sulla sua vita privata e soprattutto sulla compagna Gabriella Perino. La coppia è stata paparazzata in barca e si è mostrata decisamente rilassata negli ultimi giorni di vacanze. Il conduttore, infatti, tornerà presto in onda e non con pochi impegni: Scotti sarà in onda con ben 3 programmi. Un settembre impegnativo per Gerry Scotti Gerry Scotti è uno dei più amati conduttori Mediaset, tanto che l’autunno gli riserva non poche fatiche. Caduta Libera tornerà il 7 settembre e lo stesso Scotti ha raccontato un retroscena poco piacevole sulle registrazioni, che lo hanno visto infortunato. ... Leggi su thesocialpost

Solo Gerry Scotti è riuscito nell'impresa di fare ascolto in estate con delle *REPLICHE*: Canale5 ci provò in passa…

Gerry Scotti “Stampelle? Sono svenuto per frattura al piede”, per la prima volta parla dell’incidente a Tu si que Vales, poi rilancia: “A 70 anni mi ritiro” Sta per iniziare la nuova stagione televisi ...

