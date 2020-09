Festa della Misericordia (Di sabato 5 settembre 2020) Fine settimana a Campi con la che unisce buon cibo e intrattenimento per tutte le età. Tutte le sere specialità del territorio, tra cui la zuppa di pane e la carne di pecora, ... Leggi su firenzetoday

fattoquotidiano : Al via la tre giorni della #FestaFatto, quest’anno solo in streaming per rispettare le norme anti Covid, Si parte a… - espressonline : 'Questo referendum è ispirato dall’ignoranza della storia politica e costituzionale italiana e dalla oscena identif… - LegaSalvini : SALVINI SI FA BEFFA DELLA FESTA DELL'UNITÀ: 'ATTENTI, NON SPINGETE...' - adriano059 : RT @RadioSavana: A Lampedusa arriva la nave quarantena Rhapsody della GNV e i clandestini africani nella notte fanno grande festa con canti… - MuseoUmbertide : RT @MuseoMontone: Sono gli ultimi giorni per vedere la straordinaria mostra fotografica di Paolo Ippoliti 'NON TEMO', ispirata alla festa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della Pescara, Festa della Rivoluzione, in mostra da ieri la Carta Carnaro originale Abruzzo in Video Coronavirus, Conte: Verbali Cts riservati, non secretati

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Il fatto che i verbali siano stati rimasti riservati non significa che siano stati secretati, tant'è che li abbiamo resi pubblici". Così il presidente del Consiglio Giusep ...

Soriano nel Cimino, annullata la Sagra delle Castagne 2020

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – cinquantatreesima edizione della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino è annullata. L’Ente Sagra delle Castagne, organizzatore dell’evento, in seguito alle decisi ...

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Il fatto che i verbali siano stati rimasti riservati non significa che siano stati secretati, tant'è che li abbiamo resi pubblici". Così il presidente del Consiglio Giusep ...NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – cinquantatreesima edizione della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino è annullata. L’Ente Sagra delle Castagne, organizzatore dell’evento, in seguito alle decisi ...