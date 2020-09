Dalla Spagna: Suarez-Juventus, accordo totale. I dettagli (Di sabato 5 settembre 2020) Qualcosa si muove sul fronte delle entrate per quanto riguarda l’attacco della Juventus che in questa sessione di calciomercato avrebbe bisogno di essere rafforzato. Con l’ormai imminente addio di Gonzalo Higuain, i bianconeri starebbero accelerando le pratiche che porterebbero almeno uno tra Edin Dzeko e Luis Suarez a Torino. Esperienza internazionale, è su questo che la Juventus starebbe puntando per rimpolpare un reparto offensivo che momentaneamente potrebbe contare solo su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, oltre a Marko Pjaca, il cui futuro sarebbe ancora tutto da decifrare. Tuttavia oltre ai due attaccanti sopracitati, nelle scorse ore sarebbero stati riattivati i contatti tra la Vecchia Signora e Edinson Cavani. Si sarebbe trattato comunque di una mossa cautelativa, una sorta di ... Leggi su tuttojuve24

