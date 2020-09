Coronavirus, in Lombardia aumentano i contagi con meno tamponi: +388 casi (ieri +337). Diminuiscono le terapie intensive (-3) (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembre Il bollettino del 5 settembre Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia dopo il dato di ieri con +337 nuovi positivi. Oggi sono +388 di cui 65 debolmente positivi e 18 a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore si registra +1 decesso rispetto ai +6 di ieri. Il totale è di 16.877 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 30 agosto, sono 245 (il 4 settembre erano 244), ovvero +1 rispetto a ieri. Diminuiscono le terapie intensive: oggi sono 23 (-3), ieri invece 26. I guariti sono 75.392 mentre i dimessi 1.316 per un totale di 76.708 (+134). Sono +23.409 i ... Leggi su open.online

