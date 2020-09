Coronavirus: in Lombardia 23 ricoverati in terapia intensiva, -3 da ieri (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Sono 245 le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positive al Coronavirus, una in più rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, sono ricoverate in terapia intensiva 23 persone, tre in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti e i dimessi sono stati 134. Leggi su liberoquotidiano

RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - EleonoraEvi : Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la to… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: proposta zona rossa Alzano e Nembro #alzano - paoloigna1 : Più contagi con meno tamponi ma diminuzione terapie intensive e ricoveri ieri in #Lombardia #covid19 - AnnaMar74773335 : RT @EleonoraEvi: Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la totale ma… -