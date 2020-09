Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare, ecco la spiegazione (Di sabato 5 settembre 2020) I Buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della serie P e Q e del problema legato ai rendimenti che, ormai è noto, sono stati dimezzati dopo il famoso decreto ministeriale del 1986. Da lì in poi, per una questione di timbri mancanti, i Buoni fruttiferi trentennali sono stati spesso oggetto di ricorso da parte dei loro titolari che, una volta recatisi negli uffici di Poste Italiane per riscuotere il dovuto, si sono visti rimborsare molto meno delle somme effettivamente spettanti. Sulla questione è intervenuta anche l’avvocato Carmen Basso sul portale a tema giuridico salvisjuribus.it. Buoni ... Leggi su termometropolitico

Era una gallina dalle uova d’oro, il risparmio postale italiano. Un po’ alla volta, un po’ tutti le hanno tirato il collo: una gestione pubblica malaccorta, che ha rideterminato i tassi di buoni trent ...

Parlare di diversificazione equivale a ripartire una somma di denaro tra vari tipi di investimenti (chiamati anche classi di attività) e diversi tipi di prodotto di investimento. Ogni classe di attivi ...

