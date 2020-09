Bugliano: avvistato il noto truffatore rumeno Morisiu (Di sabato 5 settembre 2020) Ma davvero siamo nel 2020 e dovete segnalarci cose come . Davvero davvero? Non vi basta leggere sul Twitter “ufficiale” dell’immaginario comune Account ufficiale del Comune di Bugliano (PI) Informazioni ed eventi sul territorio. Specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero. FAKE O riconoscere nel volto del misterioso truffatore il Responsabile della comunicazione e social media strategist di Matteo Salvini, Luca Morisi? truffatore PER Bugliano Ci sono stati segnalati diversi casi di un truffatore di origine romena che si aggira per il nostro tranquillo paese. Si chiama Lucas Morisiu e tenta di convincere gli anziani di essere amico di un capitano molto famoso. Se lo vedete chiamate il 112. pic.twitter.com/ECebgjRx8u — Comune di ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Bugliano avvistato Bugliano: avvistato il noto truffatore rumeno Morisiu Bufale.net