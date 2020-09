Brescia, Cellino: “Una solo persona mi ha supportato, ovvero Diego Lopez” (Di sabato 5 settembre 2020) “E’ passato quasi un mese dal termine della scorsa stagione e ancora non mi do pace per come e’ andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma anche in cui sono stato lasciato solo. Una sola persona mi e’ venuta a supporto ed il suo nome e’ Diego Lopez”. Così il presidente del Brescia, Massimo Cellino, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la retrocessione. “Voglio ringraziare pubblicamente Diego per la sua amicizia, la sua professionalità e il suo senso di appartenenza nonostante una classifica già compromessa – ha continuano il patron in una nota -. Gli chiedo scusa pubblicamente perche’ ancora non riesco a capacitarmi che sia ... Leggi su sportface

Brescia forte su Giacomo Calò, centrocampista rientrato al Genoa dal prestito alla Juve Stabia. I liguri non vorrebbero darlo in prestito, Cellino potrebbe fare un investimento. Al club rossoblù piace ...

Adesso è (finalmente) ufficiale: Luigi Delneri, che ha allenato per tutta la settimana la squadra a Torbole, è il nuovo allenatore del Brescia e verrà presentato lunedì al DoubleTree by Hilton di vial ...

