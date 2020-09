Benevento, ultimi dettagli per l'arrivo di Dabo (Di sabato 5 settembre 2020) Benevento - Il Benevento , che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Gianluca Caprari , 27, dalla Samp in prestito con diritto di riscatto a 7,5 milioni, ha definito tutti i dettagli con la Fiorentina ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Benevento, ultimi dettagli per l'arrivo di Dabo: Il centrocampista è rientrato alla Fiorentina dopo il prestito all… - nadi1913 : RT @RaimondoDM: ???? La #Fiorentina ha chiuso Bonaventura con un biennale da 1.8 milioni a stagione (il #Benevento aveva offerto un biennale… - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? La #Fiorentina ha chiuso Bonaventura con un biennale da 1.8 milioni a stagione (il #Benevento aveva offerto un biennale… - RaimondoDM : ???? La #Fiorentina ha chiuso Bonaventura con un biennale da 1.8 milioni a stagione (il #Benevento aveva offerto un b… - Palvinismo1 : RT @toore___: DIAMO IL BENEVENTO AL GIOCATORE PIU FORTE CHE HA AVUTO IL MILAN NEGLI ULTIMI 5/7 ANNI -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ultimi

Corriere dello Sport

Daniela Basile, familiare di un cittadino sannita deceduto recentemente per un tumore, ha inviato una lettera aperta al direttore generale del ‘San Pio’, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e all’Asl di B ...Ore 10.45 - Fazio-Cagliari, ci siamo! Alle battute finali le trattative Roma-Cagliari per portare Fazio in Sardegna (il club giallorosso dovrebbe partecipare all'ingaggio). Manca "solo" l'ok del gioca ...