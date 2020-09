Barcellona, Depay si avvicina: sarà il sostituto di Suarez? (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo la stampa spagnola il Barcellona sarebbe vicinissimo a Memphis Depay: sarà lui a sostituire Suarez? Il Barcellona è vicinissimo a Memphis Depay. L’olandese andrebbe proprio a riempire la casella lasciata da Suarez (vicino alla Juve). Il giocatore del Lione è una richiesta esplicita del nuovo allenatore olandese, Ronald Koeman, l’uomo chiamato dal presidente Bartomeu per mettere ordine a uno spogliatoio sull’orlo di una crisi di nervi. Inoltre Koeman vuole irrobustire la mediana con i chili e i centimetri di Georginio Wijnaldum, il mediano olandese del Liverpool di Klopp. Memphis e Wijnaldum sono due pezzi pregiati della nazionale che Koeman ha appena lasciato per accettare la turbolenta panchina catalana. Insomma, la ricostruzione del ... Leggi su calcionews24

