Banksy a Roma: 90 opere dell’artista in mostra dall’8 settembre all’11 aprile 2021 (Di sabato 5 settembre 2020) "Banksy A Visual Protest": in mostra a Roma 90 opere dell'artista sfoglia la gallery Le affascinanti architetture cinquecentesche dello spazio Romano ospitano Banksy A Visual Protest. Una carrellata di 90 opere per raccontare il lavoro – originale, ironico, non alieno alla denuncia sociale, denso di spunti di protesta – di questo artista, la cui identità rimane, nonostante la popolarità, avvolta nel mistero. Completano la mostra una ventina di progetti per copertine ... Leggi su iodonna

