Attentato in Mali, morti due militari francesi (Di sabato 5 settembre 2020) Attentato in Mali. Due militari sono rimasti uccisi nella regione del Sahel. Nessuna rivendicazione. ROMA – Attentato in Mali. Due militari sono rimasti uccisi nella regione del Sahel. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data da Parigi. Un terzo è stato ricoverato per le ferite rimediate. Nessuna rivendicazione L’Attentato è avvenuto nella giornata di sabato 5 settembre 2020. Il mezzo con a bordo i militari è stato travolto da un’esplosione di un ordigno improvvisato. Nessuna rivendicazione da parte delle forze terroristiche. SH ambulanzaScarica QUI il Decreto Agosto. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Attentato in Mali, morti due militari francesi -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Mali Attentato in Mali, morti due militari francesi News Mondo "Padrenostro" è una preghiera a non tacere il male della vita

Venezia. È forse il film che più di ogni altro restituisce, con dialoghi perfetti e una messa in scena minuziosa, il punto di vista di un ragazzino nato nella prima metà degli anni '70: i lunghi corri ...

Modica. “Il Tabacco fa male” al Quadrato della Palma

Una delle più ironiche e brillanti novelle di Anton Cechov “Il tabacco fa male” (1886), interpretata dall’attore e registra Giovanni Spadola, ha chiuso la rassegna letteraria “Letture e Autori al cala ...

Venezia. È forse il film che più di ogni altro restituisce, con dialoghi perfetti e una messa in scena minuziosa, il punto di vista di un ragazzino nato nella prima metà degli anni '70: i lunghi corri ...Una delle più ironiche e brillanti novelle di Anton Cechov “Il tabacco fa male” (1886), interpretata dall’attore e registra Giovanni Spadola, ha chiuso la rassegna letteraria “Letture e Autori al cala ...