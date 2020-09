Altobelli: «L’Inter non deve cedere Eriksen, può far fare il salto di qualità alla squadra» (Di sabato 5 settembre 2020) Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen e del suo futuro in nerazzurro Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen e del suo futuro in nerazzurro. Queste le parole di Spillo alla Gazzetta dello Sport. «La qualità non si discute, ma ha fatto fatica ed è stato anche sfortunato: è sbarcato in una nuova realtà e subito si è bloccato tutto causa Covid. Spero che Conte possa tenerlo in considerazione. È un giocatore affermato che può far fare il salto di qualità. Sacrificarlo? E perché farlo? All’Inter ha giocato poco e non ha avuto modo di valorizzarsi. Meglio tenerlo e sfruttarlo per le tante cose buone che sa ... Leggi su calcionews24

