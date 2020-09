Zingaretti: follia pura manifestazione dei negazionisti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Non e’ vero che non c’e’ piu’ il Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia allo stato puro che domani a Roma ci sia una manifestazione di negazionisti del virus. Il Covid non si nega, si combatte!” Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Leggi su romadailynews

Sabato 5 settembre, a partire dalle 16, in piazza Bocca della Verità a Roma è prevista la manifestazione contro la «dittatura sanitaria» nell’emergenza coronavirus. Attese circa duemila persone per il ...Si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle 16 a piazza Bocca della Verità a Roma la manifestazione contro la "dittatura sanitaria" nell'emergenza coronavirus. Attese circa duemila persone per il ra ...