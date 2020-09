Zangrillo, età e pregresso Berlusconi impongono cautela (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - "Il quadro clinico pregresso e l'età del paziente "impongono assoluta cautela". Lo sottolinea, in risposta ad una domanda, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo nel ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - TgLa7 : #Zangrillo: 'Il Ricovero di Silvio #Berlusconi è stato ritenuto necessario perché soggetto è a rischio per l'età e… - Corriere : Berlusconi, primo bollettino: «A rischio per patologie pregresse e età ma la situazione è confortante» - corinnandreatta : RT @riktroiani: '#Berlusconi è stato ricoverato per età e patologie pregresse'. Così il Prof. #Zangrillo che ha spiegato: 'Ieri ho ritenut… - ClarabellaBest : RT @Tg3web: Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per coronavirus. Il suo medico, il professor Zangrillo, ha fatto sapere… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo età Zangrillo: “Berlusconi era asintomatico. Ritenuto necessario controllo coinvolgimento polmonare” Affaritaliani.it