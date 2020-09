Wall Street rimbalza dopo brusco stop vigilia (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi a due velocità, dopo il crollo di ieri, trainato dal settore tech, che aveva corso molto nell’ultimo periodo. Il mercato sembra aver digerito bene il dato sull’occupazione, lievemente al di sotto delle attese, poiché la crescita delgi occupati nel settore privato, pur inferiore alle aspettative, è apparsa più alta del report di ADP. A New York, l’indice Dow Jones che avanza a 28.522 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 3.476 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,45%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,57%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,51%), beni industriali (+1,28%) e energia (+1,22%). Tra ... Leggi su quifinanza

