Volkswgen ID.4 - Svelati gli interni della Suv elettrica (Di venerdì 4 settembre 2020) Un passo alla volta la Volkswagen ID.4 si avvicina al debutto, ormai imminente (avverrà entro la fine di settembre) anche se non è ancora stata comunicata data ufficiale. Stavolta la Casa di Wolfsburg ha diffuso alcune immagini degli interni, rivelando dettagli ancora sconosciuti della Suv elettrica, le cui prime consegne sono attese entro la fine dellanno: a Zwickau, la produzione è già partita. Bagagliaio da 543 litri. Da un primo sguardo allabitacolo si percepisce una certa spaziosità, favorita dal pianale Meb e dalle caratteristiche progettuali dellelettrico. La plancia, che non è collegata alla console centrale, appare come sospesa: una soluzione che alleggerisce larchitettura degli interni e libera spazio per gli occupanti. Il cruscotto appare inoltre ... Leggi su quattroruote

