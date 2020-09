Visionary Day si presenta: una settimana nel segno dell'innovazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Che si terrà dal 3 al 9 ottobre, gratuitamente e via web. Almeno 60 gli incontri e i seminari con ospiti internazionali Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Visionary Day si presenta: una settimana nel segno dell'innovazione #visionaryday #ated - atedIctTicino : RT @hemargroup: La conferenza stampa di #VisionaryDay sta per iniziare! ? 04.09 - 11.00 Non mancate all'evento, per scoprire tutte le nov… - atedIctTicino : Conferenza stampa Visionary day 2020 - hemargroup : La conferenza stampa di #VisionaryDay sta per iniziare! ? 04.09 - 11.00 Non mancate all'evento, per scoprire tutt… - hemargroup : ?? Andrea Moroni Stampa, CTO di @hemargroup è stato intervistato in merito alla nostra partecipazione ai Visionary D… -

Ultime Notizie dalla rete : Visionary Day Visionary Day si presenta: una settimana nel segno dell'innovazione Ticinonline Il know-how aziendale a confronto con la tecnologia

LUGANO - Quando si parla di digitalizzazione ci si sofferma spesso a riflettere solo sugli aspetti tecnici che caratterizzano questo fenomeno. Tuttavia, come molte imprese hanno appreso durante la pan ...

Cisco a bordo di Visionary Day 2020

Alla prossima edizione digitale di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) parteciperà Cisco. Una realtà che è in primo luogo un fornitore mondiale di tecnologia e che supportata dai propri partner gestisce ...

LUGANO - Quando si parla di digitalizzazione ci si sofferma spesso a riflettere solo sugli aspetti tecnici che caratterizzano questo fenomeno. Tuttavia, come molte imprese hanno appreso durante la pan ...Alla prossima edizione digitale di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) parteciperà Cisco. Una realtà che è in primo luogo un fornitore mondiale di tecnologia e che supportata dai propri partner gestisce ...